مفوضة الانتخابات تبحث مع ممثلية الامم المتحدة تسجيل ناخبي الخارج والنازحين

اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لمتابعة تسجيل الناخبين النازحين، فيما حددت أبرز التحديات لإجراء انتخابات الخارج.



وقال المكتب الاعلامي للمفوضية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه إن "رئيس المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات جليل عدنان خلف استقبل اليوم، نائب الممثّل الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتّحدة في العراق أليس وولبول، في مقرّ مفوّضية الانتخابات بحضور مدير مكتب بعثة الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI)، أمير اراين لبحث رؤية المفوّضية واستعداداتها لإجراء انتخابات الخارج والنازحين".

وأكد خلف خلال اللقاء، على "استعدادات المفوّضية لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأوّل من العام الحالي، وما أنجزته المفوّضية من أعمال وإجراءات"، مشيدًا "بدور بعثة الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية، والجهود التي تبذلها في دعم عمل المفوّضية، ورفدها بالخبراء الفنيين".

وتابع، أن "هناك تحدّيات تواجه سير العمل، لا سيّما ما يتعلّق بانتخابات الخارج في ظلّ الأوضاع الصحية الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا، وما خلّف ذلك من إغلاق جزئي أو كلّي لعدد من الدول المرشّحة لإجراء الانتخابات فيها، البالغ عددها (21) دولة"، معربًا عن أمله في "أن يكون للأمم المتّحدة دور فاعل في تذليل هذه العقبة؛ بغية الشروع بإجراءات التسجيل البايومتري على وفق التوقيتات الزمنية المبيّنة في الجدول العملياتي للعملية الانتخابية".

وتطرّق رئيس المجلس وفق البيان، إلى "الحديث عن عملية تسجيل الناخبين النازحين والآلية المتّبعة لتسجيلهم بايومتريًّا"، مشيرا الى أن "المفوضية شكّلت لجنة برئاسة عضو من أعضاء مجلس المفوّضين، تتولّى مهمّة متابعة عملية تسجيل الناخبين النازحين في داخل مخيّمات النزوح".

من جانبها، ثمنت نائب الممثّل الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتّحدة "الجهود التي تبذلها المفوّضية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لا سيّما قضية ناخبي الخارج والناخبين النازحين".

وأكدت بالقول: إننا سنعمل بكلّ ما في وسعنا لدعم عمل المفوّضية، ونحن واثقون بقدراتها على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد"، مبدية "الاستعداد التامّ للتعاون وبذل قصارى جهودها مع وزارتي الهجرة والمهجّرين، والخارجية فيما يتعلّق بملفّي ناخبي الخارج والنازحين، لما له من أهمية كبيرة تتعلق بحقوقهم الدستورية".

وشددت نائب الممثّل الخاصّ "على ضرورة إيجاد آلية مناسبة تكفل لهم إجراء عمليّتي التسجيل والاقتراع".