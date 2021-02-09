العراق يدرس إمكانية إعادة فتح سفارته في ليبيا

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى مع وزير الخارجية الليبي محمد طه سياله، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري".واضاف البيان ان "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل التعاون المشترك".كما هنأ الوزير فؤاد حسين نظيره الليبي بمناسبة اعلان نتائج تشكيل اللجنة التنفيذية التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي، الذي يعد انطلاقة مثمرة لإعادة الاستقرار والأمن الى ليبيا، بحسب البيان .ووفقا للبيان، كشف الوزير فؤاد حسين عن "إمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا".من جانبه استعرض وزير الخارجية الليبي محمد طه سياله الوضع الحالي في ليبيا وعوامل استقراره و سبل عودة الحياة الطبيعية فيها"، مُبدياً استعداد ليبيا لـ"تقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن".بدوره وجّه الوزير فؤاد حسين دعوة للوزير الليبي محمد طه لزيارة العراق، متمنياً للشعب الليبي الشقيق الاستقرار والازدهار.