مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي.



وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب تلقته السومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي".