الكعبي يدعو إدارة المحافظات لمضاعفة اهتمامها بالأبنية الجامعية

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، إدارة المحافظات إلى مضاعفة اهتمامها بالأبنية الجامعية.



وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل في مكتبه عدد من رؤساء وعمداء الجامعات، بحضور عدد من النواب والمستشارين، حيث طالب المؤسسات العراقية بتغيير نظرتها للمؤسسات العلمية وجعلها الاقرب لها والاستفادة من خبراتها واستشاراتها، وجعلها شريك اساسي في التخطيط لإدارة المؤسسة بشكل علمي مدروس".

وابدى الكعبي، وفقا للبيان، "حرص مجلس النواب على مضاعفة تخصيصات تنمية الاقاليم لثلاثة اضعاف حتى تهتم المحافظات بالأبنية الجامعية وتوسعتها وتأهيلها وبشكل يليق بها، كما يمكن الاستفادة من المنظمات الداعمة لقطاع التعليم من حيث زيادة المنح الدراسية واقامة المؤتمرات والتجهيزات المطلوبة".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "الاتفاق على الشراكة مع لجنة خبراء كليات القانون في الجامعات العراقية لغرض الاستشارة من خبراتهم وتخصصهم في مجال تشريع القوانين وترصين التشريعات".