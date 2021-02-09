الحكومة تعلن قرب اتخاذ قرارات وتدابير صارمة بشأن مستجدات كورونا

وقال ناظم خلال مؤتمر صحافي، أن "الكاظمي أبدى قلقه الكبير بشأن مستجدات جائحة كورونا"، مشيراً الى أن "وزير الصحة بين لمجلس الوزراء أننا مقبلون على وضع صعب في العراق ويجب اتخاذ التدابير اللازمة".وأضاف "المواطنون مسؤولون جميعا عن مواجهة جائحة كورونا باتخاذ التدابير اللازمة، وهنالك قرارات وتدابير صارمة ستتخذها اللجنة العليا بشأن مستجدات كورونا".ولفت ناظم الى أن "الحكومة تسلمت موازنة 2021 بتعديلات من اللجنة المالية النيابية وتم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لتدارس التعديلات على الموازنة خلال يومين".وتابع أن "هناك عملاً لإنجاز الجزء الثاني من الورقة البيضاء المتعلق بالمشاريع"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء صوت على إقرار خطة الحكومة لبرنامج الإصلاح".