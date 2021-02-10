مفوضية الانتخابات تضع آليات جديدة لعملية التسجيل البايومتري

وقالت المفوضية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه،ان" رئيس واعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدوا اقرار اليات جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل البايومتري للناخبين المشمولين بالتصويت العام والمقيمين في محافظات غير محافظاتهم الاصلية تتيح تسجيلهم بايومتريا في اي محافظة هم متواجدون فيها على وفق بياناتهم في محافظاتهم الاصلية وبحسب الوثائق الثبوتية المقدمة من قبلهم".وأضافت " يتم استلام بطاقاتهم وتصويتهم يوم الاقتراع في محافظاتهم الاصلية"، مشيرا الى "السماح للابناء بأجراء عملية تغيير مركز الاقتراع من دائرة الى دائرة اخرى داخل المحافظة او من محافظة الى اخرى ؛ استثناءً من حالات ايقاف التغيير، لذا تدعو مفوضية الانتخابات الناخبين المشمولين بالقرار والراغبين بأجراء عملية التغيير, مراجعة مركز التسجيل الكائن ضمن الرقعة الجغرافية للعائلة مستصحبين معهم البطاقة التموينية التي تتضمن اسماؤهم مع اسماء العائلة ، و هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية او البطاقة الوطنية الموحدة لغير المسجلين بايومتريا سابقا.