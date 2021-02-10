صالح لمسؤول إيراني: دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة بتجاوز الأزمات والتوترات

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، لرئيس السلطة القضائية الإيرانية ابراهيم رئيسي، أن دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة تتمثل بتجاوز الأزمات والتوترات.



وقال مكتب صالح في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وأهميّتها للشعبين الصديقين، وهي علاقات راسخة في التاريخ، تجمعها أواصر ووشائج مهمة وعميقة ترتكز على قيم وروابط اجتماعية ودينية وثقافية وجغرافية وثيقة مشتركة، تنفع البلدين وكل المنطقة".

وأكد اللقاء بحسب البيان، على "ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتعاون والتنسيق في المجالين القضائي والقانوني، ودعم كلّ ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للشعبين".

وأشار إلى أن "دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة تتمثل بتجاوز الأزمات والتوترات، وحسن الحوار لتسوية المشاكل فيها"، مشيراً إلى "ضرورة تنسيق الجهود والعمل من أجل إيجاد حوارات مشتركة وبنّاءة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي"، لافتاً إلى أن "استقرار العراق وسيادته تُعد مرتكزاً لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها".

من جانبه، نقل رئيسي بحسب البيان، "تحيات المرشد الإيراني للشعب والدولة العراقية، ودعمه لجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار وحماية سيادة البلد وأمن مواطنيه في مواجهة التحديات المختلفة".