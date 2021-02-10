رئيسا القضاء العراقي والإيراني في ضيافة صالح

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن حضور رئيسي القضاء العراقي فائق زيدان، والإيراني ابراهيم رئيسي مأدبة غداء اقامها رئيس الجمهورية برهم صالح.



وقال المجلس في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "زيدان حضر مأدبة غداء كبرى اقامها رئيس الجمهورية على شرف ضيف مجلس القضاء الاعلى ابراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية والوفد المرافق له في قصر السلام في بغداد".

وحضر المأدبة، وفقا للبيان، رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

وكان رئيس السلطة القضائية في ايران وصل الى بغداد بناء على دعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى في زيارة اسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم في المجال القضائي والقانوني بين البلدين.