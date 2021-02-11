رئيس البرلمان: عازمون على تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان له، إن الاخير "استقبل، اليوم الخميس، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".وبحث اللقاء وفقاً للبيان "تطورات الأوضاع السياسية في العراق، والاستعداد للانتخابات المبكرة وسبل إنجاحها، وكذلك أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".كما ناقش اللقاء "ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتباره من متطلبات إجراء الانتخابات".