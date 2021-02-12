الحكيم: آن الاوان للاتفاق على هوية وطنية جامعة

وقال الحكيم في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد العراقي إن "تظاهرات تشرين رفعت مطالب حقة ونحذّر من تداعيات إهمالها"، مبيناً ان "عمليات التصنيف والتخوين تمثل السم القاتل والخطر الفادح لجميع الأطراف".واوضح أن "صفحة التهميش انطوت وعلى الجميع المشاركة في صنع القرار وآن الأوان لنتفق على هوية وطنية جامعة ودولة عصرية عادلة يحكمها عقد اجتماعي وسياسي جديد".وتابع "لا يمكن أن نقبل بعودة الإرهاب"، لافتاً إلى ان "الانتخابات المبكرة محطة مهمة لتغيير المعادلات".