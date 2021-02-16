الخارجية تعلق على استهداف اربيل: الحكومةَ ستتخذ جميع السُبل لمحاربة الإرهاب

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انها "تدينُ العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسيّة فيها، أمس الاثنين، مؤكدة إنَّ الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت أيِّ مسمى، وهي عازمةٌ على مواصلة إستكمال الحرب ضدَّ هذه الجماعات".