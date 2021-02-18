الكاظمي يؤكد التزام الحكومة بمعالجة الجرحى من المتظاهرين والقوى الامنية

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، التزام الحكومة بمعالجة الجرحى من المتظاهرين والقوى الامنية، فيما لفت إلى أن الهدف الذي خرجت من أجله التظاهرات صار أقرب إلى المنال.

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه،إن الأخير "استقبل في مطار بغداد الدولي وجبة جديدة من الجرحى الذين تم ارسالهم للتعالج والتشافي على نفقة الدولة، حيث تضم الوجبات التي يتم علاجها جرحى التظاهرات والقوات الامنية والحشد الشعبي".

وأكد الكاظمي وفقاً للبيان، أن "الحكومة ملتزمة بمعالجة الجرحى، من المتظاهرين والقوى الامنية والحشد الشعبي والعشائري، باعتبارهم ابناء العراق وضحوا من اجل بلدهم وابناء شعبهم"، مشددا على أن "حقوق الجرحى من المتظاهرين وتضحياتهم لن تذهب سدى، وإن الملاحقة القانونية ستطال القتلة من أجل القصاص العادل".



وأشار الى أن "الهدف الذي خرجت من أجله التظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والإنتخابات المبكّرة، صار أقرب الى المنال من أي وقت مضى، مبينا ان الحكومة عقدت العزم على المضي في تحقيق هذه الأهداف".