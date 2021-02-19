العمل تدعو إلى الالتزام بدفع أجور العاملين خلال الحظر

وشددت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، على ضرورة "الالتزام التام بدفع أجور العاملين تنفيذا لعقود العمل المبرمة بين الجهات المذكورة وبين العاملين سواء كانت هذه العقود تحريرية او شفهية وفقا لقانون العمل وتحتسب فتره الحظر خدمة فعلية للعامل مدفوعة الاجر استنادا للماده ٧٥ /خامسا من نفس القانون".وأضاف البيان "يسري ماورد أعلاه على العقود والاجور اليومية للعاملين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولا يجوز انهاء خدمات العمال او من هم بحكمهم او تسريحهم الا بعد استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا إلى الماده ٤٣ من قانون العمل وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين امام محكمة العمل كون توقف العمل خلال فتره حظر التجوال لادخل للعامل فيه".