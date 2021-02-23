مسرور بارزاني: البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة في العراق

وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "أدين الهجوم الذي شُن الليلة الماضية على السفارة الأمريكية في بغداد"، مضيفا: "البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة في العراق، إنها متواجدة هنا للمساعدة في التصدي للإرهاب وإعادة بناء العراق".وحث مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية على اتخاذ تدابير عملية لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية، قائلا: "يجب أن تتوقف الهجمات".