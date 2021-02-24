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تحالف عراقيون يدعو لوضع حد لاستهداف البعثات الدبلوماسية

سياسة

2021-02-24 | 07:00
تحالف عراقيون يدعو لوضع حد لاستهداف البعثات الدبلوماسية
907 مشاهدة

اعتبر تحالف عراقيون اليوم الأربعاء استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية تشويهاً لصورة العراق.

وذكر التحالف في بيان أنه في اجتماع مشترك للهيأة القيادية والسياسية لتحالف عراقيون نوقشت تطورات المشهد السياسي بشكل عام والتحديات التي تواجه العراق والفرص المصاحبة لهذه التحديات.

وشدد التحالف في بيانه على أهميّة ان تتمكن مؤسسات الدولة من تنفيذ مشاريعها وخططها وأهميّة عدالة التوزيع في الموازنة وتخفيض النفقات غير الضرورية وتنويع مصادر الدخل.
وحمل البيان الجهات الأمنية مسؤولية الحد من استهداف البعثات الدبلوماسية باعتبارها تشويهاً لصورة العراق ومكانته ويعرض حياة المواطنين الى الخطر.

وبشأن الانتخابات أكد التحالف أهميّة حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية كونه يمثل أحد أهم دعائم النظام السياسي لما تمنحه المحكمة من شرعية للممارسة الانتخابية برمتها والمصادقة على النتائج كما أكدنا أهميّة الاتفاق على صيغة لحل مجلس النواب لإجراء الانتخابات المبكرة".
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