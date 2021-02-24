العراق والأردن يؤكدان ضرورة تطبيق كافة الاتفاقيات بين البلدين

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على ضرورة تطبيق الإتفاقيات الثنائية بين العراق والأردن في مجالات التعاون كافة.



وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "إستقبل اليوم، وفدًا رسميّا أردنيّا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، يرافقه عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلين عن القطاع الخاص الأردني".

وأشار الكاظمي إلى، إن "النيّة الجادة والإصرار متوافرين لدى البلدين من أجل تطبيق الإتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون كافة. وخاصة في قطاعات الاسكان والطاقة والصحّة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي، وكذلك البرمجيات الحديثة".

وأكد على أهمية "دور القطاع الخاص في البلدين، وأهمية التعاون الذي بدأ في الإطار الأمني والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضمّ كذلك جمهورية مصر العربية، ليتسع ويشتمل الأمن والإستقرار بمفهومه الأوسع".