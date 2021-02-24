رئيس كتلة يحذر: الانتخابات ستزور في حال لم تجر وفق النظام البايومتري

أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، اليوم الأربعاء، وجود جهات منتفعة من تأخير إجراء الانتخابات، فيما أشار إلى إن القانون ينص على حل البرلمان قبل شهرين من موعد الانتخابات.





وأشار إلى أن "قانون الانتخابات الحالي اقر على ركام قانون الانتخابات السابق، والفقرات من 1-8 مأخوذة من القانون السابق".



وبين، أنه "هناك جهات منتفعة من تأخير اجراء الانتخابات كونها في السلطة والبرلمان". وقال كنا خلال حديثه لـ السومرية نيوز، إن "الانتخابات لن تجري دون اقرار قانون المحكمة الاتحادية وحل جميع الخلافات المتعلقة به".وأشار إلى أن "قانون الانتخابات الحالي اقر على ركام قانون الانتخابات السابق، والفقرات من 1-8 مأخوذة من القانون السابق".وبين، أنه "هناك جهات منتفعة من تأخير اجراء الانتخابات كونها في السلطة والبرلمان".

وأضاف كنا أن "بلاسخارت أبلغته في حال عدم استكمال اصدار البطاقات البايومترية فأن شرائح من المواطنين سيحرموا من المشاركة في الانتخابات، وفي حال عدم تعديل القانون ليكون النظام البايومتري حصرياً عندها ستتاح فرصة للتزوير مجدداً كما حدث في عام 2018".