نائب: زيارة محافظ بغداد الى بعض اقضية العاصمة انتخابية

وقال العكيلي في حديث للسومرية نيوز، اننا "نرفض ان تستغل مشاريع مناطق اطراف بغداد من قبل محافظ بغداد كدعاية انتخابية لجهته السياسية"، مبينا اننا "سبق وان طالبنا لعشرات المرات بزيارة المحافظ مناطق اطراف بغداد في المعامل (قضاء الزوراء) وكان رده بانه لا يدخل المنطقة الا بعد اكمال بعض المشاريع فيها ليستغل زيارته بحضور نواب من حزبه واجتماعات مبنية على توجهات سياسية انتخابية".واضاف العكيلي، اننا "عملنا جاهدين لتسريع المباشرة بالخدمات في منطقتنا المنكوبة الا ان التلكؤ المقصود من قبل المحافظ والمحافظة رغم توفر الأموال عطل تلك المشاريع والتي كان تحديد أوقاتها قريبة من الانتخابات لتحسب كمكسب سياسي للجهات التابع لها"، لافتا الى اننا "كنا نتأمل من المحافظ ومن مسؤولي المحافظة ان يكونوا متمتعين بالاستقلالية كون بغداد لا تعود لجهة معينة".واكد ان "ما حدث من زيارة كنا نتأمل منها ان تكون لغرض متابعة واقع المنطقة والاطلاع على تفاصيلها، لكنها كانت انتخابية مئة بالمئة"، مشددا على "اهمية المباشرة بالمشاريع باسرع وقت والتي كان مسؤولي القضاء وابناءها حريصين على متابعة اكمالها بشكل يومي في المحافظة لاخراجها بالصورة الحالية، كونها استحقاق للمنطقة وحق شرعي لها باعتبارها منطقة منكوبة وهو حق وليس تفضل او منية من المحافظ او مسؤولي المحافظة على اهلها والتي تعاقب المحافظين على إهمالها ويحاولون اليوم كسب ودها".