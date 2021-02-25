مفوضية الانتخابات تعلن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية والمرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021.
المفوضية قالت، في بيان تلقته السومرية نيوز، أنها "قررت تمديد فترة قبول التحالفات والمرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، إيماناً منها بضرورة فسح المجال أمام المرشحين من التحالفات والأحزاب الجديدة للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم".
وأضاف البيان، أن "هذا التمديد يُعَد الأخير، ويأتي في سياق توفير الظروف المناسبة والمجال الكافي أمام المرشحين على اختلاف توجهاتهم؛ ولا ينبغي الطعن به أو تأويله على أنه استجابة لضغوط الكيانات والأحزاب السياسية، وفي الوقت الذي تحرص فيه المفوضية على توجيه رسائل اطمئنان للمجتمع قائمة على التفاعل والانصات للرأي العام العراقي؛ بهدف تحقيق أعلى قدر من المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة".
وتابع، أن "المفوضية بإدارتها الحالية وجميع كوادرها في محافظات العراق كافة، حددت بوضوح مسارات العملية الانتخابية المقبلة، وفق اعتبارات فنية بحتة، وبالنظر إلى معطيات الواقع العراقي الحساس منذ أكثر من عام، وبناء على معاينة دقيقة لمخرجات خاضت فيها طويلاً مع بعثة الأمم المتحدة في العراق، بشأن آخر ما تم التوصل إليه من استخدام للتقنيات في تقليل المدد المطلوبة لإنجاز العملية الانتخابية، استعداداً للحدث الانتخابي المرتقب في ١٠-١٠-٢٠٢١".
واوضح أن "مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/شباط/2021 قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية 1/5/2021 وفترة تسلم قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 موعداً وإمهالاً نهائياً للتحالفات والمرشحين".