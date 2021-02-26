الرياضة النيابية تدعو رئيس الجمهورية للاسراع في المصادقة على قانون الاتحادات الرياضية

وقال برواري في حديث للسومرية نيوز، ان "قانون الاتحادات الرياضية يعتبر من القوانين المهمة التي ينتظرها الاتحاد الدولي، وقد تم التصويت عليه بالجلسات السابقة وتم تحويله من قبلنا الى رئاسة الجمهورية بغية المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية"، مبينا انه "للأسف الشديد فإن رئاسة الجمهورية لم تصادق على القانون دون معرفة الاسباب حيث انتهت المدة الدستورية المحددة الى رئيس الجمهورية للمصادقة على القانون دون المصادقة عليه من قبله وهو تجاوز على الدستور والقانون".واضاف رواري، ان "رئيس لجنة الرياضة والشباب البرلمانية النائب عباس عليوي يتحرك باتجاه الدائرة البرلمانية بغية مفاتحة رئاسة الجمهورية لمعرفة اسباب هذا التأخير"، مشددا على ان "القانون ينبغي نشره بالجريدة الرسمية وهناك حاجة ملحة لنشره بالوقائع العراقية على اعتبار اننا سنخاطب جهات دولية وهي تطالب برقم وتأريخ والعدد الذي نشرت فيه نسخة القانون وما يجري الان سيؤدي الى تأخير العديد من الانتخابات من بينها انتخابات الاولمبية وعدد من الأندية".