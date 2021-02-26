رئيس الجمهورية: النجف رمزاً للاعتدال وداعمة للتعايش السلمي

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير استقبل في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم عدداً من شيوخ عشائر النجف".واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في المدينة، والزيارة المرتقبة لقداسة بابا الفاتيكان إلى النجف ولقائه آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني".وبحسب البيان، أشار رئيس الجمهورية، إلى الدور المهم الذي تلعبه النجف والمرجعية الدينية وشيوخ عشائرها ووجهائها في البلد، عبر الحفاظ على النسيج الاجتماعي بما تمثله المدينة من رمز للاعتدال والتجديد، ودعم المطالب الحقة للمواطنين، ونبذ العنف والدفاع ضد المخاطر التي تواجه البلاد، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار".وتابع صالح، أن "الزيارة التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس إلى النجف ولقائه آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني ستكون تاريخية، وتمثل تعبيراً عميقاً عن التواصل الإنساني ودعم مسارات الاعتدال وقيم المحبة والسلام والتآخي"، وفقا للبيان.