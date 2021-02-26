الكاظمي يطمئن على بن سلمان والأخير يؤكد على "عمق” العلاقات الثنائية

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجرى اليوم الجمعة، إتصالًا هاتفيّا مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية".وأضاف البيان أن الكاظمي "أطمئن خلال الإتصال الهاتفي، على صحّة ولي العهد على إثر العملية الجراحية التي أجريت له، وتمنى له تمام التعافي والشفاء".وعبّر بن سلمان عن "شكره وامتنانه للكاظمي"، مؤكدا على "عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وعالي تقديره للعراق حكومة وشعبًا".