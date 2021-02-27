النهج الوطني تطالب الكاظمي باختيار محافظ لذي قار بعيدا عن "سطوة القوى السياسية"

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان، تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "يجب الاستجابة لارادة الشعب باختيار محافظ جديد لذي قار بعيدا عن سطوة وتحكم القوى السياسية النافذة"، محذرا من "استمرار النهج السياسي المستخف بحرمة الدماء في الناصرية والمتخذ من الدماء البريئة مادة في بورصة التنازع والصراع على النفوذ والسلطة والاستحواذ على المال العام ، فلا جريمة اشنع ولا خطيئة اقبح من تعبيد طريق التسلط والهيمنة الظالمة على مقدرات الشعب بسيل الدماء وازهاق النفوس".واضاف، "نذكر الجميع وننبههم من الاغترار بامتيازات السلطة الزائلة وليسمعوا وليستجيبوا لارادة الشعب ويختاروا محافظا جديدا لمحافظة ذي قار بعيدا عن سطوة وتحكم القوى السياسية النافذة"، مشيرا الى ان "أولى خطوات الحل في ذي قار تكون بحكومة محلية غير متورطة لا من بعيد ولا من قريب بخطايا السياسة العمياء الانتهازية المستخفة بالدماء وحرمتها، وتكون متحررة كليًا من نفوذ وتأثيرات القوى السياسية اللاهثة وراء مصالحها الانانية".وطالب طعمة، الكاظمي بتحمل مسؤوليته الوطنية والقانونية تجاه ابناء شعبه في ذي قار وان تتحرر قراراته من املاءات وضغوط الساسة الأنانيين، وان يستجيب سريعا للمطالب الحقة في انهاء الظلم والفساد لكي يجنب المحافظة تداعيات ومضاعفات مغامرات الطامحين بالهيمنة وخنق صوت الشعب بالعنف والقهر.