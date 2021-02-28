نائب عن نينوى يدعو الكاظمي الى انصاف ضحايا "داعش"

دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى الايعاز للدوائر المعنية في المحافظة للاسراع في انصاف عوائل ضحايا "داعش" واستكمال معاملاتهم المتأخرة منذ ثلاث سنوات.



وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عوائل الضحايا ممن اعتقلهم تنظيم داعش الارهابي من منتسبي الشرطة والجيش وموظفين ومرشحين للانتخابات ممن رفضوا مبايعة داعش، جميعهم لم يتم انصافهم حتى اللحظة رغم انه مضى على تحرير الموصل اكثر من ثلاث سنوات وحتى اللحظة لم يتم استكمال معاملاتهم ولم يتم احتسابهم كشهداء".

وأضاف أن "عوائل هؤلاء الضحايا تعيش اوضاعا معاشية صعبة جدا لعدم وجود اي معيل لهم وهم باعداد كبيرة جدا في مدينة الموصل"، مشيراً الى أن "مطالبتنا الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان يعمل على احتضان تلك العوائل واستقبالهم كما حصل مع عوائل شهداء التفجيرات الارهابية".

كما طالب الشمري بـ"الايعاز بالاسراع في انجاز معاملاتهم واعتبارهم ذويهم المفقودين شهداء على وزارتي الداخلية والدفاع او كمواطنين ابطال رفضوا الرضوخ لداعش واصبح مصيرهم مجهولا وهم في اعداد الشهداء لان زمر داعش الارهابية لم ترحم اي شخص لم يخضع لها".

واكد ان "الاجراءات الروتينية المتبعة في متابعة معاملات تلك العوائل هي اجراءات ضعيفة جدا، وتلك العوائل تنتقل بين الدوائر الحكومية لاستكمالها لكن دون معين ولم تحسم قضاياهم"، مشدداً بالقول "ينبغي انصافهم من خلال ايعاز رئيس الحكومة الى الجهات ذات العلاقة لانجاز تلك المعاملات خلال فترة زمنية محددة".