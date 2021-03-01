رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الاخير تسلم في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية مصر العربية وليد محمد إسماعيل، وأستراليا باولا إليزابيث كانلي، وإندونيسيا ايلمار ايوان لوبس والبرازيل لويس ايفالدو".وبحسب البيان، قال رئيس الجمهورية، أن "العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة، ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية".وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري"، لافتاً إلى أن "البلد يتطلع نحو البناء والاعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية".وعبّر الرئيس عن أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم".