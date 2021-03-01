محلل سياسي: ذي قار تعاني الإهمال الحكومي وجهتين تقف وراء قمع المحتجين

وقال الغزي خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "ذي قار تعاني الإهمال الحكومي رغم وفرة مواردها غير المستغلة من منافذ حدودية وخيرات زراعية، وتفشي البطالة والفقر، الأمر الذي أدى إلى خروج الشباب في تظاهرات للمطالبة بحقوقهم"، عازياً ذلك إلى "المحاصصة المقيتة في تولي مناصب إدارة المحافظة".وأشار إلى أن "احتواء المتظاهرين من مسؤولية الحكومة المحلية والمركزية على حد سواء"، مبيناً أن "وجود عبد الغني الاسدي في منصب محافظ ذي قار يستفز الشارع".وشدد الغزي على "َرورة اختيار محافظ من ابناء المحافظة الكفوئين".واتهم المحلل السياسي "قوات الشغب والشرطة الاتحادية بالقيام بقمع المحتجين".