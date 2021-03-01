البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون مشاريع الرأي

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١ بطلب من اللجنة".وأضاف، أن "مجلس النواب أجل التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ بطلب من ممثل الحكومة".وأنهى مجلس النواب، الاثنين، القراءة الاولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.وكان مجلس النواب، قد صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع قانون الناجيات الايزيديات.