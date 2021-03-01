مجلس النواب يرفع جلسته الى الاربعاء المُقبل

رفع مجلس النواب، مساء الاثنين، جلسته الى يوم الاربعاء المُقبل.

وعقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، صوت فيها على مشروع قانون الناجيات الايزيديات.