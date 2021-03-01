الحلبوسي يعلن رفضه ذكر "سنة أو شيعة" في مواد القوانين

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، رفضه ذكر سنة أو شيعة" في مواد القوانين.

وقال الحلبوسي في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نرفض رفضا قاطعا ذكر سنة أو شيعة في مواد القوانين". وأضاف "لم نؤسس لهذا العرف أبداً".