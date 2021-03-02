الكعبي يدعو لتفعيل دور لجنة الصداقة العراقية - الصربية

وقال الكعبي، وفقاً لبيان أصدره مكتبه الإعلامي حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "البعثات الدبلوماسية في بغداد وباقي المحافظات هي جزء للتبادل الدبلوماسي والسياسي والثقافي وقد جاءت لتوطيد علاقة بلدانها مع العراق، مبينا ان التوجه الحالي هو بإن يكون بلدنا منفتحا على العالم الخارجي ومهتما بالتعاون الوثيق مع البعثات الموجودة داخل البلاد وعلى كافة المستويات و بما يخدم المصالح المشتركة".وبحسب البيان، فأن ذلك جاء خلال استقبال الكعبي "السفير الصربي لدى العراق بالوف اوروش، بحضور عدد من اعضاء لجنة العلاقات الخارجية عامر الفاير، مختار الموسوي، ريحان حنا".ودعا الكعبي الى "ضرورة تفعيل دور لجنة الصداقة العراقية - الصربية على كافة الاصعدة وفي مقدمتها الصحة والاقتصاد والأمن والتعليم والجوانب ذات الاهتمام المشترك، الى جانب تبادل الزيارات الرسمية بين حكومتي البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين".بدوره، اكد السفير الصربي ان "الفترة المقبلة ستشهد زيارة لنائب رئيس البرلمان الصربي وعدد من النواب الى بغداد لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين".