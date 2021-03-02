Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تمهيداً لزيارة البابا.. ممارسة أمنية في قلب بغداد (صور)
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص مشاريع المستشفيات

سياسة

2021-03-02 | 12:51
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص مشاريع المستشفيات
15,556 مشاهدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واصدر جملة من القرارات.

وقال بيان عن المجلس حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الكاظمي ترأس اليوم، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة اخر مستجدات الاحداث في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".

واكد الكاظمي وفقاً للبيان، في مستهل الجلسة على "وجود محاولات لعرقلة عمل الحكومة في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد، وبين ان الحكومة نجحت في منع انهيار البلد اقتصاديا وماليا، واقدمت على خطوة اصلاحية مهمة تمثلت بالورقة البيضاء، الامر الذي ساهم في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الاوضاع".

وبين الكاظمي، ان "احتياطي البنك المركزي قد تعاظم وزاد باربعة مليارات دولار، بعد اتهامات للحكومة بانها ستتسبب في افلاس الاحتياطي، مؤكدا ان الحكومة استطاعت الحد من فساد مزاد بيع العملة سيء الصيت، واصبح من الماضي".

ووجّه، الوزراء كافة "بعدم تكرار اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه الملفات المهمة، ما يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات للمواطنين وانجاز المشاريع، مؤكدا على أهمية تشخيص التحديات وعدم الاستسلام لها، والعمل على تذليل العقبات والسير قدما في مراحل الانجاز".

كما وجه الكاظمي، وزارات الصحة والمالية والتخطيط "بالعمل من اجل انهاء ملف المستشفيات المتلكئة منذ عام 2009 وقبلها، وبذل اقصى الجهود لانجازها، كما وجّه سيادته بان يكون التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل مطلقا مع الشركات الوسيطة".

وفي الشأن الخارجي اكد، ان "العراق نجح في العودة الى دوره المهم خارجيا، وان هناك ثقة كبيرة به حاليا، للادوار المهمة التي قام بها في مجال التهدئة والحوار".

وبعد ان ناقش مجلس الوزراء ما مدرج ضمن جدول اعماله، أصدر القرارات التالية:

اولا/ تقوم وزارة المالية بتمويل مبلغ الأمانات (11664921600) دينار، فقط أحد عشر مليارا وستمائة وأربعة وستين مليونًا وتسعمائة وواحد وعشرين الفا وستمائة دينار، لغرض انفاقها على مشاريع المستشفيات التي تديرها الشركة التركية من وزارة المالية/ دائرة المحاسبة استثناء من التعليمات، وتقوم وزارة الصحة باستكمال الاجراءات القانونية واجراءات التسوية اللازمة.

ثانيا/ اعتماد ضوابط استبدال الاجهزة والمعدات الطبية من وزارة التخطيط، والمرافقة لكتابها المرقم بالعدد (4/7/1434 في20/1/2021)، استثناء من اجراءات المزايدة العلنية المنصوص عليها في قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، ويحق لوزارة الصحة ودوائرها استبدال الاجهزة والمعدات الطبية بعد وجود جدوى اقتصادية وفنية، وبما يضمن الاعلان والتنافس بين الشركات المتقدمة.

ثالثا/ الموافقة على التوصيات ذات الارقام (2،3،4) المثبتة في كتاب وزارة الصحة المرقم بالعدد (1114) في 2/3/2021 المرافقة ربطا.

رابعا/ قيام وزارة المالية بتمويل مبلغ (15000) دولار من تخصيصات وزارة الموارد المائية لحساب المجلس الوزاري العربي للمياه، وذلك عن قيمة اشتراك الوزارة في المجلس للسنوات ( 2019، 2020، 2021) مساهمة طوعية.

خامسا/ اقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن نظام اطار المؤهلات التقنية والمهنية للعراق ، بحسب الاتي:

-اقرار نظام اطار المؤهلات التقنية والمهنية للعراق مع الاخذ بعين الاهتمام ملاحظات اعضاء مجلس الوزراء خلال الجلسة.

سادسا/ الموافقة على ما يأتي:

1-تخويل مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي وكالة ( نائل سعد عبد الهادي) صلاحية التفاوص والتوقيع على تعديل المادة (22) من اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا، استنادا الى احكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور.

2-قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لمدير عام سلطة الطيران المدني وكالة، وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:11 | 2021-03-02 16:11
15:30 | 2021-03-02 15:30
15:06 | 2021-03-02 15:06
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الصحة توصي بفرض حظر للتجوال لمدة أسبوعين
31.23%
12:33 | 2021-03-01
الصحة توصي بفرض حظر للتجوال لمدة أسبوعين
12:33 | 2021-03-01
ذي قار.. ترشيح أربعة اسماء لتولي منصب المحافظ
17.81%
17:20 | 2021-03-01
ذي قار.. ترشيح أربعة اسماء لتولي منصب المحافظ
17:20 | 2021-03-01
نواب يتشابكون داخل البرلمان والحلبوسي يغادر الجلسة
17.71%
11:42 | 2021-03-01
نواب يتشابكون داخل البرلمان والحلبوسي يغادر الجلسة
11:42 | 2021-03-01
تعرف على اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
12.03%
03:56 | 2021-03-02
تعرف على اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
03:56 | 2021-03-02
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص مشاريع المستشفيات
11.29%
12:51 | 2021-03-02
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص مشاريع المستشفيات
12:51 | 2021-03-02
بالفيديو: من هو اول مواطن عراقي يتلقى لقاح كورونا؟
Play
9.92%
07:20 | 2021-03-02
بالفيديو: من هو اول مواطن عراقي يتلقى لقاح كورونا؟
07:20 | 2021-03-02
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.