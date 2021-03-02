محلل سياسي: الأحزاب السياسية غير جادة في إجراء الانتخابات المبكرة

وقال القزويني خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "بعض القوى السياسية تضغط على الشعب العراقي عبر التلويح بإصدار قوانين معينة مثل قانون الجريمة الالكترونية، وتطويع الدستور مع تطلعات هذه الاحزاب في التشبث بالسلطة".وأشار إلى أن "اي تصريحات أو محاولات لتكوين تحالفات عابرة للمكونات لن تنجح وستبوء بالفشل وذلك بسبب تضارب المصالح بين القوى السياسية"، مبيناً ان "العملية السياسية تشهد مزايدات في المواقف، ولو جرت انتخابات نزيهة فلن تحصل هذه القوى على ربع المقاعد التي حصلت عليها، عازياً ذلك إلى عدم وجود مراقبة اممية على الانتخابات تمنع التزوير".وبين القزويني، إن "جميع التحالفات السياسية بدأت تشهد تفتت، وقرب الانتخابات يظهر حرب المصالح على المشهد السياسي".