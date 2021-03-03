مقترح قانوني حول تعويضات مالية خلال الحظر (وثائق)

جمع عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تواقيع نيابية لمقترح قانون لتعويض المشمولين بالبطاقة التموينية، مبالغ مالية فورية توزع خلال فترة حظر التجوال.



فيما يلي نص الوثائق: