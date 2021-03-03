مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد الخميس

رفع مجلس النواب، الاربعاء، جلسته الى يوم غد الخميس.

وعقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسة اعتيادية له شهدت استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، وانهاء قراءة ومناقشة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.