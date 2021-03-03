رئاسة البرلمان تعلن انتهاء الفصل التشريعي الاول

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، عن انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة.



وقالت الرئاسة في بيان، إن "الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة انتهى وسيتم عقد الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني يوم غد الخميس".