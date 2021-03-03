جنكي منتقداً البارزاني: فقدت كامل الثقة

وجه الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، الاربعاء، انتقاداً لرئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، معتبراً أنه "فقد كامل الثقة".



وقال جنكي في بيان، "يتدخلون بشؤون القضاء للافراج عن الاشخاص الثلاثة المعتقلين لخلط الاوراق لهذا ومن هنا اقول يا رئيس حكومة اقليم كردستان انت فقدت كامل الثقة والا لم تكن تقبل بهذا الامر".

وأضاف أن "نفس الحكومة التي طالبت جميع الاطراف بعدم التدخل بالافراج عن 5 ناشطين مدنيين في منطقة بادينان هي نفسها تطالب الان وبشكل صريح وهجومي بالافراج عن 3 من ضباط الاستخبارات في اقليم كردستان تم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على النائب غالب محمد علي عضو مجلس النواب العراقي.