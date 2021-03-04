مسرور بارزاني: إقليم كوردستان يدعم المساعي السلمية لحل الأزمة السورية

وقال المكتب الاعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير استقبل رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري والوفد المرافق له".واضاف البيان انه "الاجتماع بحث آخر المستجدات إزاء الوضع السياسي على الساحة السورية والمنطقة عموماً، ولا سيما الجهود الرامية لحل المشاكل الراهنة في سوريا".وبحسب البيان، شكر رئيس الائتلاف الوطني السوري، إقليم كوردستان على مواقفه الودية تجاه الشعب السوري ومطالبه المشروعة، وبالأخص خلال إيوائه واستضافته مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين لاذوا بالإقليم، واستقبلهم واحتضنهم على الرغم من ظروفه العصيبة.وأشار رئيس الحكومة إلى أن "إقليم كوردستان يدعم جميع المساعي الهادفة إلى حل المشاكل في سوريا بصورة سلمية لإحلال السلام والأمن في المنطقة وتأمين حقوق المكونات والشعوب السورية كافة، ومنها المطالب العادلة للشعب الكوردي في هذه البلاد، وفقا للبيانوعبّر رئيس الحكومة عن قلقه بشأن الخروق والانتهاكات في عفرين، وأعرب عن أمله في أن يتم ردعها ووضع حد لها.