اللجنة القانونية تنهي مناقشة قانون المحكمة الاتحادية

وقالت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "اللجنة عقدت اليوم، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية، حيث تم التأكيد على ضرورة حسم المناقشات ليتسنى ادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب للتصويت عليه"، مشيرة الى "اهمية القانون كون المحكمة الاتحادية هي المعنية بالتصديق على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة".واضاف البيان، ان "اللجنة انهت قراءة ومناقشة مواد وبنود مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وارتأت إلى عرض المواد الخلافية على مجلس النواب ليكون له كلمة الفصل بشأنها".