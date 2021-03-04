المجلس الأعلى عن زيارة البابا: تجسيد حي لعظمة مكانة العراق

وقال حمودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "زيارة البابا فرانسيس للعراق حدث عالمي، وتجسيد حي لعظمة مكانة العراق، كمهبط للانبياء والرسل، ومهد لأولى الحضارات الإنسانية، وأرض المقدسات التي مازالت تشع بقيم الإخاء والمحبة والسلام والمثل الإنسانية النبيلة التي يتحلى بها شعبنا بمختلف أديانه ومذاهبه وقومياته".واضاف حمودي، أن "اللقاء المرتب للبابا فرانسيس بسماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني لهو تأكيد لمكانته الاسلامية العظيمة ودوره الكبير في ترسيخ قيم التآخي والعدل والسلام، وسيكون بمثابة رسالة تاريخية للشعوب للتعايش الآمن، والتسامح، وصناعة غد لمشرق بالمحبة".واختتم البيان "كل الترحيب والتقدير لضيف العراق الكبير، آملين من الله التوفيق والسداد في بلوغ كل ما فيه خير شعبنا وشعوب العالم، والانسانية جمعاء".