بعد قليل.. غزوان جاسم يحاور الشابندر في السومرية

تبث قناة السومرية الفضائية بعد قليل لقاءً خاصاً مع السياسي المستقل عزت الشابندر.



ويبث اللقاء الذي يديره الزميل غزوان جاسم في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.