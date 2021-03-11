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بعد قليل.. غزوان جاسم يحاور الشابندر في السومرية
سياسة
2021-03-11 | 14:45
2,086 مشاهدة
تبث قناة السومرية الفضائية بعد قليل لقاءً خاصاً مع السياسي المستقل عزت الشابندر.
ويبث اللقاء الذي يديره الزميل غزوان جاسم في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.
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