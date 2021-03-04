البرلمان يُصوت على 18 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية

صوت مجلس النواب، الخميس، على 18 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب صوت بأغلبية الثلُثين على 18 مادة من أصل 24 مادة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".



وأضاف المصدر أن "مجلس النواب صوت بأغلبية الثلُثين على (الاسباب الموجبة) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وأشار الى أن "المجلس قرر تأجيل التصويت على المواد الثانية والثالثة والثامنة والعاشرة والثانية عشر والواحدة والعشرين من مشروع القانون"، مؤكداً أن "المواد التي تم تأجيلها سيتم التصويت عليها في جلسة الاثنين المقبل".