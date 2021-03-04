وزير الخارجية: رسالة البابا هي السلام والعراق ودول المنطقة بحاجة الى هذه الرسائل

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي حضرته السومرية، إن "الشعب العراقي بمكوناته المختلفة يتطلع بشوق الى قدوم الحبر الاعظم للعراق"، مشيراً إلى أن "هذه الزيارة تاريخية بمعنى الكلمة فهي تأتي في ظروف حساسة تمر بها البشرية خاصة ان العالم يواجه ظروف كورونا، وتاريخية لان بلدنا واجه اقصى هجمة من فلول الارهاب".وأضاف، أن "رسالة البابا هي السلام والعراق ودول المنطقة بحاجة الى هذه الرسائل الانسانية"، معتبراً إياها "زيارة إلى جذور البشرية والرسائل السماوية ومن هنا ينبع حوار الانبياء، انها زيارة تغطي مختلف المناطق الجغرافية العراقية".وأشار إلى أنه "تم إعداد برنامج الزيارة مسبقاً بالتعاون مع مختلف القطاعات والوزارات، وهناك عدة لجان فرعية هيأت الاستعدادات للزيارة في السلطات المحلية والاقليم، واخذنا بالحسبان رغبات وتوجهات الفاتيكان والسلطات المحلية".