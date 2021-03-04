الفتلاوي تكشف التعاقد على 16 مليون جرعة من لقاح كورونا وترد على "رغد صدام"

وجهت رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، الخميس، انتقاداً لقانون الانتخابات، مشيرة الى وجود "ثغرات" في مواده، وفيما أكدت أن العراق تعاقد على 16 مليون جرعة، كشفت عن طلب بعض الشركات "حصانة".





وقالت الفتلاوي في حوار خاص مع قناة السومرية، إن "قانون الانتخابات الجديد فيه الكثير من الثغرات بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية".

وأضافت أن "القانون الجديد لا يحقق ما ارادته المرجعية والشعب العراقي بشكل كبير".

وبشأن لقاحات "كورونا"، قالت الفتلاوي إن "وزارة الصحة تعاقدت مع عدة شركات لشراء لقاح كورونا الا ان بعضها طلبت منحها الحصانة قبل التعاقد على اللقاح من خلال تشريع قانون في مجلس النواب العراقي"، مؤكدة "تعاقد العراق على 16 مليون جرعة".

وعن انطباعها بشأن اللقاء الذي بثته احدى القنوات العربية مع "رغد صدام حسين"، قال الفتلاوي،"لم يستفزني لقاء رغد ربما غيري استفز وهذا شأنه"، معتبرة أنه "رغم محاولات قناة العربية تجميلها وتزييف الحقائق، اللقاء كشف سطحيتها وسذاجتها وتناقضاتها".

وأضافت "حاولت تسوق اكاذيب ان العراق كان غير مستباح"، متسائلة "اين السيادة آنذاك في زمن صدام".

وفي شأن آخر، قالت الفتلاوي عن "سياستي الصقور والحمائم"، "سكتنا لان البعض اعتقد ان سياسة الصقور لم تجلب حقوق الناس وتركتهم يجربون سياسة الحمائم فزادت مظلومية الوسط والجنوب والحرمان يزداد"، مشددة بالقول "انا لست ضد حقوق الاخرين ولكن ليس على حساب الاخر وظلمه".