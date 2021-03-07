الكعبي يدعو لإبعاد سنجار عن الارادات والصراعات السياسية

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "طالب خلال استقباله بمكتبه اليوم، وفدا ايزيديا من قضاء سنجار، الحكومة بفرض الأمن والاستقرار في القضاء من خلال تسليم الملف الأمني للحكومة الاتحادية، وان يتولى القائد العام للقوات المسلحة الاشراف المباشر على هذا الملف".وأشار الكعبي، أن "سنجار جزء من جسد الدولة العراقية، ولا يمكن القبول بالحلول الترقيعية للمشاكل الموجودة، داعيا الى ضرورة البدأ بحملة كبيرة لاعادة اعمارها بأسرع وقت ممكن".