رئيس الجمهورية يصادق على قانون الناجيات الايزيديات

صادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، على قانون الناجيات الايزيديات.

وقال مصدر برلماني لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح يصادق على قانون الناجيات الايزيدات داخل قاعة الجلسات لمجلس النواب".



ويوم الاثنين الماضي، أقر مجلس النواب قانون الناجيات الايزيديات من قبضة تنظيم داعش، ليعلق رئيس الجمهورية في تغريدة قائلاً "ان تصويت البرلمان على قانون الناجيات الايزيديات، ومن المكونات الاخرى، والمُرسل من رئاسة الجمهورية، انتصار للضحايا من بناتنا الذين تعرّضوا لأبشع الانتهاكات وجرائم الإبادة الداعشية".