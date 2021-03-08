باحثة سياسية: المصادقة على قانون الناجيات "مهم جداً" لانصاف النساء

وقالت مزهر خلال حديثها لنشرة أخبار السومرية، إنه "يجب أن يشرع قانون العنف الاسري لحماية الاسرة بشكل أساسي والمرأة بشكل عام"، مبينة أن "بعض فقرات القانون تقيد المرأة وتحد من حريتها ويجب تعديل تلك الفقرات أو إلغائها".وأضافت، أن "العادات والتقاليد تحكم المرأة في العراق"، مشددة على ضرورة "إيلاء النساء في المناطق أهمية كبيرة".ولفتت مزهر إلى "ضرورة وضع خطة حكومية لإنقاذ الأطفال، بعدما تربى غالبيتهم على حمل السلاح".