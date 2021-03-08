البرلمان يُصوت على مشروع قانون توفير لقاحات كورونا

صوت مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا.



وعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة اعتيادية له برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.



وكان مجلس الوزراء احال، قبل ايام، مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا إلى مجلس النواب.