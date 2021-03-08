السومرية نيوز تنشر نص قانون توفير لقاحات كورونا

تنشر السومرية نيوز، نص مشروع قانون توفير لقاحات جائحة كورونا الذي صوت عليه البرلمان اليوم.



وصوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا.