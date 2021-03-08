الحلبوسي يوجه بإدراج مشروع قانون الموازنة الاثنين المقبل

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، بإدراج مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين المقبل.

وبحسب مجلس النواب، فإن التوجيه جاء بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائباً.