المفوضية: المصادقة على إجراءات الاقتراع العامّ والعدّ والفرز باستخدام أجهزة تسريع

وقالت المفوضية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "مع تزايد وتيرة عمل مفوّضية الانتخابات صدّق مجلس المفوّضين على إجراءات الاقتراع العامّ والعدّ والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج آخذين بنظر الاعتبار توصيات مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية ((UNAMI والمنظّمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) مستندين في ذلك إلى الإطار القانوني الذي ينظّم الانتخابات على وفق نظام القائمة المفتوحة والترشيح الفردي بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الذي أصبح العراق بموجبه (83) دائرة انتخابية".وأشارت إلى الموافقة "على إرسال نماذج لأوراق الاقتراع للتصويت العامّ والخاصّ إلى شركة (ميرو الكورية المصنّعة لأجهزة التحقّق وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية)؛ لغرض إجراء عملية المحاكاة التجريبية لعملية التصويت بوجود الشركة الفاحصة، كما سيكون هنالك ورقة اقتراع خاصّة بكلّ دائرة انتخابية من الدوائر الـ (83) دائرة، وبعدد نسخ تتناسب وعدد الناخبين المسجّلين".وبينت، ان "مجلس المفوّضين وافق على الآلية التي اقترحتها دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوّضية - وهي الدائرة المسؤولة فنيًّا عن إدخال بيانات نتائج الاقتراع - لاختيار مدخلي بيانات استمارات النتائج والتسوية والمطابقة الخاصّة بمحطّات الاقتراع البالغ عددها أكثر (58000) محطّة".واستدرك ان "ما يتعلّق بموظّفي الاقتراع فان مفوضية الانتخابات بصدد إعداد آليه لاختيار موظفي الاقتراع من موظفى دوائر الدولة بالتنسيق مع الوزرات الحكومية من أجل التعاون والمساهمة في الحدث الانتخابي المقبل، و من جانب آخر تستمرّ مفوّضية الانتخابات بكلّ همة وإرادة بعمليات التحديث والتسجيل وتوزيع البطاقات البايومترية، فضلًا عن استمرارها في عملية تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشّحين".